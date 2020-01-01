Fenerbahçe, logolu koruyucu maske satışına başladı

Sarı-lacivertli kulüp logolu sağlık maskesi satışına başladı.

Kulübü, üzerinde kulüp logosu olan koruyucu sağlık maskelerini "www.fenerium.com.tr" internet sitesinden satışa sundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Farkındalık yaratma adına önemli bir adım atan kulübümüz, salgın karşısında alınan önlemlerin başında gelen ve kullanımı zorunlu hale getirilen koruyucu sağlık maskelerini logolu olarak üretip, bugün itibarıyla www.fenerium.com.tr adresinden satışa sundu. Sağlık protokolüne uygun bir şekilde; 6,5 cm x 9,5 cm ölçülerinde, yüzde 80 pamuktan üretilen ve dış yüzeyi antibakteriyel özelliği sayesinde 40 derecede 30 yıkamaya kadar 8 saat koruma sağlayan Fenerbahçe logolu koruyucu maskeler, korumalı filtre özelliğiyle dikkat çekiyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, maskelerin yarından itibaren de Fenerium mağazalarındaki yerini alacağı belirtildi.