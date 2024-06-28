Orta sahayı güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli takım Jose Mourinho'nun çok istediği genç yıldız için ilk adımı attı.

Yeni sezon hazırlıklarına dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde start veren Fenerbahçe’de transfer harekatı da hız kazandı. İlk olarak Karagümrük’ten gurbetçi sol bek Levent Mercan’ı kadrosuna katan ve Mert Hakan Yandaş ile yeni sözleşme imzalayan sarı-lacivertli takım, orta saha takviyesi için de somut bir adım attı ve Lazar Samardzic’e teklif yaptı.

Sports Digitale’den Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgiye göre Sırbistan’ın grup aşamasında veda ettiği EURO 2024’te ülkesi adına boy gösteren Samardzic için Udinese ile temas kuran Fenerbahçe yönetimi genç yıldız için en iyi teklifi veren kulüp oldu.

Duran topların ustası

Geçen sezon ligi alt sıralarda tamamlayan Udinese’den ayrılmak isteyen Samardzic’in kariyerini Türkiye’de sürdürmeye sıcak baktığı biliniyor.



Transfermarkt’ta bonservis değeri 20 milyon euro olarak görünen Samardzic’in takımıyla kontratı 2026 yılında sona eriyor. 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen solak orta saha oyuncusu yüksek tekniği, yaratıcılığı ve pas kalitesiyle dikkatleri çekerken, geride bıraktığımız sezonda İtalyan futbolunun en iyi duran topçularından biri olarak dikkat çekmişti. Sezonu altı gol ve iki asistle tamamlayan Samardzic takımının ligde kalmasında kilit rol oynamıştı.