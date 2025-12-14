Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Süper Lig
team-logoFenerbahçe
Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi
team-logoKonyaspor
Can Özer

Fenerbahçe - Konyaspor: Maçı nereden izleyebilirim, TV yayını, canlı yayın ve tüm detaylar

Fenerbahçe - Konyaspor arasındaki Süper Lig maçını nasıl izleyebilirsiniz? Maç saati, takım haberleri ve bilmeniz gereken her şeye GOAL'le birlikte bakalım.

Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. Sarı-Lacivertli ekip, geride bıraktığımız hafta Başakşehir'le 1-1 berabere kalarak Galatasaray ve Trabzonspor'un ardından 3. sırada yer almıştı. 

Deplasman ekibi  Konyaspor ise 16 puanla Süper Lig'in 12. sırasında yer alıyor. Konyaspor, son maçında evinde Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasındaki mücadele, 15 Aralık 2025 Pazartesi akşamı oynanacak. Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Konyaspor maçı, Türkiye'de beIN Sports 1 ekranın canlı yayınlanacak.

GOAL, TV kanalı, yayın akışı bilgileri ve daha fazlası dahil olmak üzere maçı nasıl izleyeceğiniz hakkında bilmeniz gereken her şeyi burada sunuyor.

Fenerbahçe - Konyaspor maçını canlı nasıl izleyebilirsiniz? - TV kanalları ve canlı yayınlar

Fenerbahçe - Konyaspor mücadelesi Türkiye'de beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçı dijital ortamdan izlemek isteyen futbolseverler, beIN Connect veya TOD üzerinden karşılaşmayı canlı takip edebilecek.

Fenerbahçe vs Konyaspor başlama saati

Süper Lig - Süper Lig
Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

Takım haberleri ve kadro

Fenerbahçe vs Konyaspor Muhtemel kadrolar

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • D. Tedesco

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • Cağdaş Atan

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

  • Kenarda oyuncu yok

Sakatlıklar ve Cezalar

  • Kenarda oyuncu yok

Form

FB
-Form

Gol atıldı (Verildi)
12/5
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
4/5

KSP
-Form

Gol atıldı (Verildi)
6/7
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Aralarındaki Maçlar

FB

Son 5 maçları

KSP

4

Galibiyetler

1

Beraberlik

0

Galibiyetler

16

Gol sayısı

4
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Puan Durumu

