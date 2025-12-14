Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. Sarı-Lacivertli ekip, geride bıraktığımız hafta Başakşehir'le 1-1 berabere kalarak Galatasaray ve Trabzonspor'un ardından 3. sırada yer almıştı.

Deplasman ekibi Konyaspor ise 16 puanla Süper Lig'in 12. sırasında yer alıyor. Konyaspor, son maçında evinde Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasındaki mücadele, 15 Aralık 2025 Pazartesi akşamı oynanacak. Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Konyaspor maçı, Türkiye'de beIN Sports 1 ekranın canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe - Konyaspor maçını canlı nasıl izleyebilirsiniz? - TV kanalları ve canlı yayınlar

Fenerbahçe - Konyaspor mücadelesi Türkiye’de beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçı dijital ortamdan izlemek isteyen futbolseverler, beIN Connect veya TOD üzerinden karşılaşmayı canlı takip edebilecek. Karşılaşma yalnızca beIN’in yayın hakları kapsamında gösterileceğinden, legal platformlar üzerinden izlenmesi gerekiyor.

VPN ile her yerden nasıl izleyebilirsiniz?

Yurtdışında bulunan futbolseverler, kendi ülkelerinde Süper Lig yayın erişimi yoksa karşılaşmayı izleyebilmek için VPN hizmeti kullanabilir. NordVPN gibi güvenilir VPN servisleri, internet bağlantısını şifreleyerek farklı ülkelerdeki yayın servislerine erişim imkânı sağlıyor. Hangi VPN’in daha sağlıklı bir seçenek olduğunu bilmiyorsanız, GOAL’ün spor yayınları için hazırladığı VPN rehberine göz atabilirsiniz.

Fenerbahçe vs Konyaspor başlama saati

Süper Lig - Süper Lig Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

Takım haberleri ve kadro

Fenerbahçe vs Konyaspor Muhtemel kadrolar Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör D. Tedesco Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör Cağdaş Atan

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Aralarındaki Maçlar

Puan Durumu

