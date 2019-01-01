Fenerbahçe Kolarov'u bıraktı, Durmisi'ye yöneldi

Aleksandar Kolarov transferinde sonuç alamayan Fenerbahçe'nin Lazio forması giyen Riza Durmisi ile ilgilendiği iddia edildi.

, Aleksandar Kolarov konusunda kulübü ile bir türlü anlaşma sağlayamadığı için yeni bir ismi gündemine aldı.

TRT Spor'un haberine göre sarı lacivertli ekip, forması giyen Riza Durmisi için temaslarda bulunmaya başladı.

Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki sol bek için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı ve İtalyan ekibi ile yapılan görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi.

2018'de 'ten 7.5 milyon euro karşılığında transfer edilen Danimarkalı futbolcu için Lazio'nun 5 milyon euro bonservis talep ettiği ifade edildi.

'nın da gündeminde olan Durmisi, geçtiğimiz sezon sakatlık sorunları yaşamış ve Lazio forması ile yalnızca 19 resmi maçta görev alabilmişti.