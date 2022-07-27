Fenerbahçe, Kim Min Jae - Napoli transferini KAP'a bildirdi

Geçtiğimiz yaz sarı-lacivertlilere katılan savunmacı, İtalyan ekibiyle 3+2 yıllık sözleşme konusunda anlaştı.

Napoli, Chelsea'ye imza atan Kalidou Koulibaly'nin yerini Kim Min Jae ile dolduruyor.

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz yaz transfer döneminde BJ Guoan'dan katılan Güney Koreli savunmacı, İstanbul'da geçirdiği başarılı bir sezonun ardından 3+2 yıllığına İtalya'nın yolunu tutacak.

25 yaşındaki oyuncu dün Napoli'ye giderek yeni kulübü için sağlık kontrolünden geçmişti.

Ne söylendi?

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol Takımımızın oyuncularından Min-Jae Kim’in transferi için Napoli Kulübü ile görüşmelere başlanmıştır."

Fenerbahçe ne kadar kazanacak?

Kim Min Jae, Vitor Pereira döneminde 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye katıldı.

Napoli ise Koulibaly'nin yerini doldurmak için aldığı başarılı savunmacı için 18 milyon euro sözleşme fesih bedeli ödeyecek.

Jorge Jesus ne söyledi?

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus ise Min Jae'nin ayrılığı hakkında şunları söylemişti:

"Kulübümüzün Kim Min-Jae konusunda yapabileceği bir şey yok. İlgilenen takım serbest kalma maddesini ödeyip alabiliyor. Kim Min Jae konusu benim için sürpriz oldu. 3 gün önce haberim oldu."

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