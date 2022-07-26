Kırmızı Şeytanların göz diktiği 19 yaşındaki oyuncu, Manchester City'nin Norveçli yıldızıyla çoktan karşılaştırılmaya başlandı.

Manchester United'ın, RB Salzburg'un forveti Benjamin Sesko ile ilgilendiği iddia edilirken 19 yaşındaki golcü performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

2003 doğumlu oyuncunun takım arkadaşları onun Erling Haaland'dan daha iyi olduğuna inanıyorlar.

Peki gerçekten Kırmızı Şeytanlar, ezeli rakipleri Manchester City'den daha iyi bir forvet mi buldu? GOAL Türkiye ile inceleyelim.

Benjamin Sesko, Haaland'dan daha mı iyi?

Benjamin Sesko bir röportajında takım arkadaşlarının onu Haaland ile karşılaştırdığını itiraf etti: "Bu tür karşılaştırmalar beni motive ediyor ve bana enerji veriyor."

"Üzerimde baskı oluşturmuyor. Karşılaştırmaları dinleyip öğreneceğim ki ondan daha iyi olabileyim."

"Kulüpteki takım arkadaşlarım bana Haaland ile özellikle hız açısından çok benzediğimizi söylüyorlar. Hatta çoğu ondan daha iyi olduğumu bile söylüyor!"

Görünüşe göre, henüz 19 yaşındaki oyuncu, Erling Haaland'ın sahada verdiği güvene sahip. Norveçli yıldız da 2020'de Borussia Dortmund'a katılmadan önce RB Salzburg'da sahne almıştı.

Nah I’m convinced Sesko is the best young striker in the world.



Who is Haaland? pic.twitter.com/vmywvWW3Mz — Breezy (@BreezyUTD) July 24, 2022

Benjamin Sesko, 1.94 boyuyla fiziksel özelliklerinde oldukça ön plana çıkıyor. Aynı zamanda topa sahip olma ve oyuncu eksiltme yeteneği de onu dikkat çekici yapıyor.

Manchester United'ın hedefindeki oyuncu milli takımda ilk maçına ise Haziran 2021'de çıktı. Slovenya formasını 13 kez terleten Sesko'nun 2 de golü var.

2021/22 sezonunda RB Salzburg ile toplamda 37 karşılaşmaya çıkan oyuncu, 11 gol, 2 asist kaydetti.

Sesko, 300 milyon euro mu?

Gazeteci Fabrizio Romano, Manchester United'ın Sesko'yu yakından takip ettiğine ancak onun için yakında bir transfer hamlesi yapmayacağına dair bir paylaşım yaptı.

Fabrizio Romano'nun bu paylaşımına RB Salzburg'un resmi Twitter hesabından yanıt geldi. RB Salzburg, "300 milyon + Bruno'yu istiyoruz" dedi.

We want 300 million + Bruno 👍 https://t.co/QPKc4jzjJA — FC Red Bull Salzburg EN (@FCRBS_en) July 25, 2022

Salzburg'un; Manchester United, Newcastle ve Bayern Münih'in ilgisinin farkında olduğu söylenirken kulübün oyuncu için 55 milyon euro'luk bir değer belirlediği iddia ediliyor.

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