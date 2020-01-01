Fenerbahçe, Kemal Ademi'yi kadrosuna katıyor

Sarı-lacivertli kulüp, Basel forması giyen 24 yaşındaki forvet oyuncusu Kemal Ademi'nin transferi için prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Transfer çalışmalarında hız kesmeyen , forması giyen Kemal Ademi'yi de renklerine bağlıyor.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Basel Kulübü'nde forma giyen 24 yaşındaki forvet Kemal Ademi ve kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri için İstanbul'a gelmiştir." denildi.

doğumlu olan İsviçreli 24 yaşındaki forvet oyuncusu geçtiğimiz sezon Basel forması altında çıktığı 42 resmi maçta 15 gol atıp 1 de asist yapmıştı.