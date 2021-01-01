Fenerbahçe, Kemal Ademi'yi Fatih Karagümrük'e kiraladı

Fenerbahçe Kulübü, İsviçreli futbolcu Kemal Ademi'nin Fatih Karagümrük'e kiralandığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, İsviçreli futbolcu Kemal Ademi'nin Fatih Karagümrük'e kiralandığını duyurdu.

Sarı-laciverti kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Kemal Ademi, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiralandı. Kendisine başarılar dileriz." denildi.



Ne olmuştu?



Sarı-lacivertli kulüp, Kemal Ademi'yi 5 Ekim 2020'de İsviçre'nin Basel kulübünden renklerine bağlamıştı.

Fenerbahçe forması ile Süper Lig'de 7, Türkiye Kupası'nda da 1 maç olmak üzere toplamda 8 kez sahaya ayak basan 25 yaşındaki santrfor, 1 gol 1 asistle oynadı.