Transfer

Fenerbahçe, Kemal Ademi'yi Fatih Karagümrük'e kiraladı

AA
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Kemal Ademi Fenerbahce Transfer
AA
Fenerbahçe Kulübü, İsviçreli futbolcu Kemal Ademi'nin Fatih Karagümrük'e kiralandığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, İsviçreli futbolcu Kemal Ademi'nin Fatih Karagümrük'e kiralandığını duyurdu.

Sarı-laciverti kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Kemal Ademi, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiralandı. Kendisine başarılar dileriz." denildi.

Ne olmuştu?

Sarı-lacivertli kulüp, Kemal Ademi'yi 5 Ekim 2020'de İsviçre'nin Basel kulübünden renklerine bağlamıştı.

Fenerbahçe forması ile Süper Lig'de 7, Türkiye Kupası'nda da 1 maç olmak üzere toplamda 8 kez sahaya ayak basan 25 yaşındaki santrfor, 1 gol 1 asistle oynadı. 

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