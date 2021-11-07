Fenerbahçe, Kayserispor maçında bu sezon bir ilki yaşadı

Fenerbahçe, Beşiktaş ile Galatasaray'ın puan kaybı yaşadığı haftada yine galip gelemedi.

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor'u konuk etti.

Karşılaşmanın 33. dakikasında İrfan Can Kahveci penaltı atışından faydalanamadı ve Fenerbahçe için bir kırılma anı yaşandı. 39. dakikada sahneye çıkan Kolovetsios, Kayserispor'u 1-0 öne geçirerek takımını soyunma odasına galip götürdü.

İkinci yarıda ise Fenerbahçe sık sık gol şansı aradı ancak direğe takılan şutlar skor üretmeye izin vermedi. 61. dakikada Gavranovic'in golüyle deplasman ekibi durumu 2-0'a taşıdı.

Miha Zajc'ın 85. dakikada kaydettiği golle farkı bire indirirken Mesut Özil'in 90+9'da kullandığı penaltı maçın skorunu belirledi ve karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi.

Fenerbahçe bu sezon ilk kez ne yaşadı?

Fenerbahçe, Süper Lig'de son oynadığı dördüncü maçından da galip gelemezken bu sezon bir ilki yaşadı.

Mesut Özil'in penaltı golüyle sahadan ayrılan sarı-lacivertliler, bu sezon Süper Lig'deki ilk penaltı golünü Kayserispor'a attı.

1 - Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'deki ilk penaltı golünü Kayserispor'a attı. Mesut. — OptaCan (@OptaCan) November 7, 2021

Ligdeki son galibiyetini 3 Ekim'de Kasımpaşa karşısında alan Fenerbahçe, 4 maçtır galip gelemiyor.

Sarı-lacivertliler, Trabzon, Alanya ve Konya deplasmanlarından da mağlubiyet ile ayrıldı.

Fenerbahçe'yi ne bekliyor?

Fenerbahçe milli aradan derbi ile dönecek. Kanarya, 7 Kasım'da Galatasaray deplasmanına konuk olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde grupta oynadığı dört maçtan 2 beraberlik, 1 mağlubiyet, 1 galibiyet elde eden Vitor Pereira'nın öğrencileri, 25 Kasım'da Olympiakos ardından da 9 Aralık'ta E. Frankfurt ile karşı karşıya gelecekler.

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