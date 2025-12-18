Fenerbahçe kapı önüne koydu: 3 İtalyan ekibi talip oldu! Transferde sıcak gelişme

Fenerbahçe'de kadro dışında kalan Brezilyalı futbolcu, İtalyan ekiplerinin ilgilisiyle ilgisi altında bulunuyor. Tecrübeli stoper için 3 Serie A ekibi, transfer çalışmalarına başkadı.

Ne oldu?

Geride bıraktığımız sezonda çapraz bağ ve menisküs ameliyatı olan Becao, bu sezon sahalara dönse de beklentilerin altında kaldı. İdman performansı da yetersiz olan tecrübeli savunmacı kadro dışı kalmıştı.

Kış transfer dönemi yaklaşırken, İtalyan kulüpleri alternatiflerini değerlendirmeye başladı ve bu kulüpler arasında Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Rodrigo Becao da yer alıyor.

Ne söylendi?

TuttoMercato'da yer alan habere göre, İtalya Serie A ekiplerinden Cremonese ve Torino FC’nin Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Rodrigo Becao ile ilgileniyor. Öte yandan haberde, Sarı-Lacivertlilerin kararının belli olmadığı ancak olası bir transferde bonservisi ile göndermek istediği ifade edildi.

30 yaşındaki oyuncu ile Hellas Verona'nın da ilgilendiği ancak takımın genel durumundan dolayı şuanda transferin pek olası görünmediği vurgulandı.