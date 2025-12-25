Fenerbahçe kalecisi Ederson'un eşinden tepki: 'Saygısızlık!'

Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe sahasında ağırladığı Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Mücadelede sarı-lacivertlilerin yıldız kalecisi Edrson izinli olması nedeniyle forma giymedi.

Brezilyalı yıldızın eşi Laia Moraes sosyal medya hesabından Ederson'un maçta forma giymemesi nedeniyle yapılan eleştirilere tepki gösterdi.

'Kimseden saygısızlık kabul etmeyeceğim!'

Ederson'un eşi yaptığı yorumda şunları söyledi: "Saygı istiyoruz. Talep edildiği şekilde tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz ve burada kimseden saygısızlık kabul etmeyeceğim.

Bu benim hesabım, beni ve ailemi takip etmek isteyenler içindir. Bu, eşimin profesyonel hayatından ayrıdır. Sadece bizi iyi görmek isteyen ve hedeflerimize ulaşmamıza destek olanlar burada kalsın."

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 17 resmi maça çıkan Manchester City'nin eski kalecisi Ederson bu karşılaşmalarda 14 gol yerken tam 8 maçta ise kalesini gole kapattı.