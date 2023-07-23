Fenerbahçe, Joao Pedro'yu verip 25 milyon Euro'luk yıldızı alacak!

Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Joao Pedro'yu gönderip Serie A ekibinin yıldızını transfer etmeyi planlıyor.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon yaz transfer döneminde takıma dahil ettiği Brezilyalı oyuncu Joao Pedro'yu takasta kullanmak için harekete geçti.

Sarı-Lacivertli ekip, Pedro'yu takımdan gönderip yıldız orta sahayı transfer ederek bir taşla iki kuşu vurmayı hedefliyor.

Ancak İtalyan ekibin, oyuncusu için istediği bonservis ücreti işleri yokuşa sürecek gibi görünüyor.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN SON GÖZDESİ

La Gazetta dello Sport'un haberine göre; Fenerbahçe, Lecce'nin kaptanı Danimarkalı Morten Hjulmand'ı transfer etmek için kolları sıvadı. Sarı-Lacivertli ekip, defansif orta saha rolünde oynayan futbolcuyu kadrosuna dahil etmek için her yolu deneyecek.

PEDRO GÖZDEN ÇIKARILDI

Fenerbahçe'nin Danimarkalı orta saha oyuncusu için net 10 milyon euro + Joao Pedro'yu teklif edeceği belirtildi. İsmail Kartal yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, bu takasın en kısa zamanda gerçekleşmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

İtalyan ekibinin, Joao Pedro ve yapılan net para teklifine şimdilik sıcak baktığı aktarılıyor. Joao Pedro, geçtiğimiz sezonun yaz transfer döneminde 4.5 milyon Euro'ya İtalyan ekibi Cagliari'den Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.

LECCE'DEN DEV İSTEK!

Fenerbahçe'nin Lecce'nin kaptanı için girişimlere başlamasının ardından Alfredo Pedulla; Lecce'nin, kaptanı Morten Hjulmand için 20+5 milyon euro talep ettiğini bildirdi. Fenerbahçe'nin böyle bir istek karşısında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olurken en kısa süre içerisinde yeni bir aksiyon alınacağı belirtiliyor.