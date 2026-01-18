Fenerbahçe istedi: Vedat Muriqi şaha kalktı! Mbappe’yle yarışıyor

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriqi!nin adı, kış transfer döneminde yeniden Sarı-Lacivertli ekiple anılıyor. Kosovalı golcü, attığı gollerle adeta fiyatını katladı.

Ne oldu?

LaLiga'nın 20. haftasında Mallorca ile Athletic Bilbao kaşı kaşıya geldi. 5 golün atıldığı maçı Mallorca 3-2 kazandı. Mallorca, Vedat Muriqi'in 5. dakikada kaydettiği golle öne geçerken konuk Athletic Bilbao 3 dakika sonra skoru eşitledi.

Mallorca'da Muriqi, 69. dakikada bir kez daha ağları havalandırdı. Deneyimli golcü penaltıdan kendisinin ve takımının üçüncü golünü kaydedip Mallorca kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı. Karşılaşmanın kalan bölümünde skoru koruyan Mallorca sahadan galibiyetle ayrılıp puanını 21'e yükseltti, Athletic Bilbao ise 24 puanda kaldı.

Ne söylendi?

Maçın ardından DAZN'a konuşan Kosovalı yıldız "Çok zorlandık ve bu hafta, başından beri çok çalıştık ve yapabileceğimizi gösterdik. Mallorca her zamanki mücadeleci ruhuna geri döndü, her top için savaşan bir takım ve sonuç da bu şekilde geldi. Bu, Mallorca'da attığım ilk hat-trick ve bu sefer attığım üç gol, üç puanı kazanmamızı sağladı. Bir forvet olarak, şu anda dünyada benden daha mutlu biri olamaz."

Ayrıca, "Takım kazanırsa gol atmak benim için önemli değil, çünkü bazen gol atarsın ama takım kaybeder ve bu hiçbir işe yaramaz. Bu sefer ise işe yaradı. Bu hat-trick'i, bugün hayatta olsaydı doğum günü olan babama adıyorum, bu yüzden ona adıyorum; oğlum onun adını taşıyor. Ben 7 yaşındayken vefat etti.” dedi.

Öte yandan Muriqi bu üç golle, şampiyonanın 20. haftasında 14 gole ulaşarak Kylian Mbappe'nin ardından ikinci sıraya yükseldi.

Adını tarihe yazdı

Son dönemde adı yeniden Fenerbahçe ile anılan oyuncu Mallorca tarihinin en çok gol atan ikinci oyuncusu oldu ve İspanyol kulübünde önemli bir iz bıraktı. Maçın ardından Kosovalı forvet, takım arkadaşlarına ve taraftarlara teşekkürlerini ifade ederek, uzun süre hatırlanacak bu başarının verdiği duygu ve gururu vurguladı. Attığı 46 golle, Mallorca tarihinde 45 gol atan Juan Arango'yu geride bırakan Muriqi, kulüp tarihinin en çok gol atan ismi olan (54 gol) Samuel Eto'o'yu geçmek istediğini söyledi.

Telegrafi'de yer alan haber ise adeta transfer iddialarına misilleme niteliğindeydi. Söz konusu haberde "Muriqi, Eto'o'nun rekorunu kırmayı hedeflediğini kendisi de itiraf etti, bu yüzden tartışmasız ilk 11'de yer aldığı Mallorca'dan ayrılmayı bile düşünmüyor." denildi.