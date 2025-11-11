Fenerbahçe istedi: Galatasaray bedavaya alacak! Transferde sürpriz gelişme

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde hem Fenerbahçe hem de Galatasaray’ın gündeminde olan yıldız futbolcu için. Sarı-Kırmızılı ekibin bedelsiz bir transfer yapacağı aktarıldı.

Ne oldu?

The Sun'da yer alan habere göre, Galatasaray, yaz transfer döneminde de gündeme gelen Bissouma'ya ilgisini sürdürüyor. Galatasaray, Tottenham ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Bissouma'yı bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor.

Sarı-Kırmızılı ekibin transfer için 29 yaşındaki futbolcuyla temas halinde olduğu ve 3 yıllık sözleşme teklif etmeye hazır olduğu ifade edildi. Premier Lig'den de bazı takımların sezon sonunda serbest kalacak olması nedeniyle Bissouma ile ilgilendiği belirtildi.

Tottenham'da bu sezon sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Bissouma'nın ise şu anca önceliği sahalara geri dönmeye verdiği kaydedildi.

Tottenham ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Bissouma'nın, güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak dikkat çekiyor.