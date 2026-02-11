Kış transfer döneminde adı Fenerbahçe ile de anılan genç forvet oyuncusu, yaz transfer dönemi için Beşiktaş'ın da radarına girdi. Siyah-Beyazlı kulüp, 21 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için çalışmalarına başladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Kara Kartal'ın, Fenerbahçe'nin de kıskacında olan golcü için teklif yapacağı belirtildi.

Ne söylendi?

Foot Africa'da yer alan habere göre Beşiktaş, Rangers'ta forma giyen 21 yaşındaki genç golcü Youssef Chermiti'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Haberin detaylarında siyah-beyazlıların, adı kış transfer döneminde Fenerbahçe ile de anılan Chermiti için yaz transfer döneminde teklif yapacağının altı çizildi.

Performansı

Rangers formasıyla bu sezon 27 resmi maçta görev alan Youssef Chermiti, 4 gol atarken takımına 2 asistlik katkı sundu.