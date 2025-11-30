Fenerbahçe istedi: Atletico Madrid’den açıklama geldi! Transferde sıcak gelişme

Fenerbahçe’nin uzun süredir kadrosuna katmak için büyük bir çaba gösterdiği yıldız oyuncu için Diego Simeone net ifadeler kullandı.

Ne oldu?

Atletico Madrid, LaLiga'nın 14. hafta maçında Real Oviedo'yu ağırladı. Atleti müsabakayı Alexander Sörloth'un attığı gollerle 2-0 kazandı ve Barcelona maçı öncesi galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

Mücadelenin ardından Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone'nin Sörloth açıklamaları büyük yankı uyandırdı. Fenerbahçe ile adı anılan yıldız golcünün transferi konusunda söylediği sözler transferin zorlaştığını kanıtlar nitelikteydi.

Ne söylendi?

Diego Simeone, Sörloth için şu ifadeleri kullandı:

"Sörloth bizim için çok önemli bir oyuncu. Bize başka hiçbir oyuncunun sunmadığı özelliklere sahip. Onu bu formda tutmamız gerekiyor ve onun burada mutlu olduğunu düşünüyorum."

Sırada ne var?

Real Oviedo galibiyetiyle puanını 31'e çıkaran Atletico Madrid, maç fazlasıyla 3. sıraya çıktı. Atleti ligde gelecek hafta Barcelona ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.