Fenerbahçe - İstanbulspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de sezon, bu akşam oynanacak yedi maçla sona eriyor. Hem şampiyonluk hem de küme düşme potasında düğüm bugün çözülecek.

Geçen hafta Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında İstanbulspor'u konuk edecek.

Fenerbahçe - İstanbulspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında İstanbulspor'u ağırlayacak.

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Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Hakem Volkan Bayarslan'ın yöneteceği mücadele beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe nasıl şampiyon olur?

Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek şampiyonluk umudunu son haftaya taşıyan Fenerbahçe, ipi göğüslemek için İstanbulspor'u mağlup etmek zorunda.

Ancak Fenerbahçe'nin alacağı galibiyet, şampiyonluk için yeterli olmayacak.

Sarı-lacivertlilerin şampiyon olması için Konyaspor'un da Galatasaray'ı mağlup etmesi gerekecek.

Eğer bu senaryo gerçekleşirse iki takım ligi 99 puanda bitirecek ve Fenerbahçe, ikili averajla şampiyonluğa ulaşacak.

Maç Tarih Saat Kanal Fenerbahçe - İstanbulspor 26 Mayıs Pazar 19.00 beIN SPORTS 2

FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE