Trendyol Süper Lig'de sezon, bu akşam oynanacak yedi maçla sona eriyor. Hem şampiyonluk hem de küme düşme potasında düğüm bugün çözülecek.
Geçen hafta Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında İstanbulspor'u konuk edecek.
Fenerbahçe - İstanbulspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında İstanbulspor'u ağırlayacak.
Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Hakem Volkan Bayarslan'ın yöneteceği mücadele beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Fenerbahçe nasıl şampiyon olur?
Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek şampiyonluk umudunu son haftaya taşıyan Fenerbahçe, ipi göğüslemek için İstanbulspor'u mağlup etmek zorunda.
Ancak Fenerbahçe'nin alacağı galibiyet, şampiyonluk için yeterli olmayacak.
Sarı-lacivertlilerin şampiyon olması için Konyaspor'un da Galatasaray'ı mağlup etmesi gerekecek.
Eğer bu senaryo gerçekleşirse iki takım ligi 99 puanda bitirecek ve Fenerbahçe, ikili averajla şampiyonluğa ulaşacak.
|Maç
|Tarih
|Saat
|Kanal
|Fenerbahçe - İstanbulspor
|26 Mayıs Pazar
|19.00
|beIN SPORTS 2