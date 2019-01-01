Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmak istiyor

Başakşehir'den Emre Belözoğlu'yu kadrosuna katacağı konuşulan Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci için de girişimlere başlayacağı iddia edildi.

Kötü bir sezon geçiren ve gelecek yıl için kadroda köklü bir değişme gitmeye hazırlanan 'nin Medipol 'in başarılı futbolcusu İrfan Can Kahveci ile ilgilendiği ortaya çıktı.

Sabah' ta yer alan habere göre teknik direktör Ersun Yanal'ın çok istediği 23 yaşındaki futbolcu için Başakşehir'le temasa geçmeye hazırlanılıyor.

Turuncu-lacivertlilerle 2021'e kadar sözleşmesi bulunan İrfan Can için Başakşehir'in isteyeceği bonservis bedeli ise merak konusu.





