Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci için 5 milyon euro önerdi

Fenerbahçe'nin, Medipol Başakşehir'in 23 yaşındaki futbolcusu İrfan Can Kahveci için 5 milyon euro'luk bir teklif yaptığı iddia edildi.

Spor toto Süper Lig'in 2018-19 sezonunu kötü bir şekilde geçiren , yeni sezona daha iddialı bir kadroyla başlamak istiyor. Hem yerli hem de yabancı pazarda arayışlarını sürdüren sarı-lacivertli yönetim, 'den İrfan Can Kahveci'yi transfer etmek için girişimlere başladı.

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Sabah gazetesinden Volkan Demir'in haberine göre Fenerbahçe, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu İrfan Can için kulübüne 5 milyon euro'luk bir teklif sundu. Ancak Başakşehir yönetiminin 10 milyon euro talep ettiği ve indirim fikrine sıcak bakmadığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin rakamı artırması halinde, 7-8 milyon euro'da anlaşmaya varılabileceği belirtildi. İrfan Can konusunda hem Ersun Yanal'ın hem de Emre'nin ısrarla yönetime öneride bulunduğu, sarı-lacivertlilerin önümüzdeki günlerde fiyatı artırabileceği bildirildi.

Bu sezon Başakşehir formasıyla başarılı bir görüntü çizen oyuncu, toplamda 37 maçta 4 gol 5 asistlik katkı sağladı.