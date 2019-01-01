Fenerbahçe ile Mehmet Ekici arasındaki ipler kopuyor

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Mehmet Ekici ile yollarını ayırma kararı aldı.

İkinci haftası geride kalan Süper Lig 2019-20 Cemil Usta Sezonu'nda liderlik koltuğunda oturan 'de sürpriz bir karar verildi.

Fanatik'ten Yusuf Dursun'un haberine göre Fenerbahçe yöneticileri, Mehmet Ekici ile bir görüşme yaparak 29 yaşındaki oyuncuya ""Kendine kulüp bulabilirsin. Seni kadroda düşünmüyoruz ancak oynaman için de her türlü kolaylığı sağlarız. 9 ayını burada geçirme" ifadelerini kullanılarak kendisine kulüp bulması söylendi.

Yaz transfer döneminde Vedat Muriqi, Max Kruse, Garry Rodrigues, Bayındır, Zanka, Adil Rami, Deniz Türüç, Allahyar Sayyadmanesh, Murat Sağlam ve Emre Belözoğlu'nu kadrosuna katan Fenerbahçe, ligin ilk haftasında konuk ettiği Gazişehir Gazientep'i 5-0, ikinci hafta da ise deplasmanda 'i 2-1 mağlup ederek 2'de 2 ile güzel bir başlangıç yaptı.

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Sarı lacivertli ekip ligin üçüncü haftasında 1 Eylül Pazar günü saat 21.45'te 'u konuk edecek.

Uzun uğraşlar sonucu transferi gerçekleşen Mehmet Ekici, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 49 maçta 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.