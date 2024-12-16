Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılacak mı? TFF Başkanı Hacıosmanoğlu açıkladı

Türkiye Kupası'na katılmama kararı alan Fenerbahçe ile Kasımpaşa turnuvada yer alacak mı?

Fenerbahçe ile Kasımpaşa kupaya katılmayacaklarını söylemişti

Net kararı İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı

TFF Başkanı iki kulüple görüşüldüğünü söyledi

NE OLDU? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Kupası'na katılmama kararı alan Fenerbahçe ve Kasımpaşa'ya dair açıklamalar yaptı. Peki Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılacak mı?

NE SÖYLENDİ? Kasımpaşa'nın Türkiye Kupası'na katılacağını açıklayan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu şunları söyledi: "Fenerbahçe ve Kasımpaşa'nın Türkiye Kupası'na katılmama niyetleri vardı. Bu istek üzere onlarla görüştük. Fenerbahçe'nin geçen sene aldığı bir karar vardı. Kasımpaşa'nın ise bildirim yapmıştı, bu sene de yenilemiştiler. İki takımın durumu ayrı. Kasımpaşa, mağduriyetlerinin olduğunu ve giderlerin çok olduğunu, Türk futbolunun marka değerine katkı sağlamak için federasyonun bu girişimine olumlu cevap verdi. Türkiye Kupası'na katılacaklar."

"Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç, kurumsal bir karar aldıklarını, kurumsal aldıkları karar nedeniyle yönetim kurulu ve genel kurul ile görüşeceklerini söyledi ve süre istedi. İnanıyorum ki o gelişmeden sonra olumlu bir karar verecekler. İnşallah öyle olur"

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"Onları yayıncı kuruluşla da görüşüp çözüm üretmek için bir araya gelmek gerekiyorsa yine kulüplerimiz ve yayıncı kuruluşla bir araya gelip bu sorunu temelden çözmenin çalışmalarını yapacağız"

İbrahim Hacıosmanoğlu, "Galatasaray-Trabzonspor maçına gidecek misiniz?" şeklindeki soruya "Gündem dışı sorulara gerek yok" cevabını verdi.