Fenerbahçe ile Galatasaray Tangocu için karşı karşıya: Transferde ezeli rekabet! Bonservisi belli oldu

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı içinde bulunan Fenerbahçe ve Galatasaray, 24 yaşındaki Arjantinli sol kanat için harekete geçti. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın Tangocu için tüm kozlarını oynamaya hazır olduğu iddia edildi.

Arjantin'in ünlü takımı Boca Juniors'ta forma giyen sol kanat için kulübünün istediği bonservis bedeli de belli oldu.

Ne söylendi?

Arjantin basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, Galatasaray'ın da peşinde olduğu Boca Juniors forması giyen Kevin Zenon'u kadrosuna katmak için harekete geçti. Haberin detaylarında Boca Juniors'un, Arjantinli kanat oyuncusu için 10 milyon dolar civarında gelecek bir teklife olumlu yanıt verebileceği aktarıldı.

Performansı

Boca Juniors'ta bu sezon 3 resmi maçta görev alan Kevin Zenon, takımına skor katkısı sunamasa da oyunuyla dikkat çekti.