Fenerbahçe ile Atletico Madrid arasında Lookman savaşı! Transferde karar verildi

Fenerbahçe'nin transferdeki gözde ismi Ademola Lookman olarak göze çarpıyordu ve Sarı-Lacivertli ekip, Nijeryalı golcünün takımı Atalanta ile görüşmelerini sürdürüyordu. Ancak, son gelen haberlere göre bu transfer zora girdi.

Ne oldu?

Atalanta'nın Fenerbahçe'den ödemeler için teminat istemesi, transfer görüşmelerinin hafta sonuna denk gelmesi süreci uzattı. Aletico Madrid ise İtalyan ekibi ile anlaşmıştı. Sosyal medyada Türk taraftarların tepkisini çeken durum, Atletico ile anlaşan Atalanta'nın Fenerbahçe'den istediği teminatı İspanyollar'dan istememesi oldu. Bu durum sonrası görüşmeler bir süre tıkanma noktasına geldi.

İbre Atletico'ya yöneldi

Atletico Madrid, Atalanta ile anlaşmış ancak Lookman hala Fenerbahçe'ye gelmek istemesi transfer sürecini oldukça zorladı. Gece yarısı ise inanılmaz bir teklif ve görüşme trafiği yaşandı. İspanyollar Atalanta sonrası oyuncu tarafına da tekliflerini yükseltebileceklerini söyleyince ibre bir anda Atletico Madrid tarafına yöneldi.

Fenerbahçe ise son bir hamle yaparak oyuncuya yüksek bir teklifte bulundu ve Lookman'ın Sarı Lacivertliler'e gelmek istediği ifade ediliyordu. Bunun üzerine Lookman'ın temsilcisine haber gönderen Atletico tarafı bizden haber bekleyin mesajını gönderdi.

Lookman ikna edildi

İspanyollar son bir hamle daha yaparak Fenerbahçe'nin teklifine yakın bir bedelle Lookman'ı ikna etmeyi başardı. Nijeryalı futbolcunun Atleico Madrid'in teklifine evet dediği ve yakın zamanda imzaların atılacağı aktarılıyor.