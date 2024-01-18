Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i kadrosuna katan Fenerbahçe'nin yeni hedefi Çağlar Söyüncü.

Ocak ayında transfer dönemine yüksek perdeden giriş yapan Fenerbahçe, önce Leonardo Bonucci'yi ardından da Rade Krunic'i renklerine bağlayarak taraftarını sevindirdi.

Sarı-lacivertlilerin yeni hedefi ise Atletico Madrid'in stoperi Çağlar Söyüncü. Fenerbahçe, A Millî Takım stoperini renklerine bağlamak için bir süredir La Liga ekibi ile temas halinde. Ayrıca yönetim, bizzat Çağlar Söyüncü ile de görüştü.

Sürpriz gelişme yaşandı

Bu transfere 'bitti' gözüyle bakılırken perşembe akşamı sürpriz bir gelişme yaşandı.

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Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'in Real Madrid ile oynayacağı İspanya Kral Kupası mücadelesinin kadrosunda yer aldı.

Atletico Madrid kadroyu açıkladığında millî stoperin kadroda yer alması sosyal medyada herkesi şaşırttı.

Çağlar Söyüncü transferin nasıl bir şekil alacağı önümüzdeki günlerde belli olacak