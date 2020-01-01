Fenerbahçe için sezon nasıl geçti: Kimler kalacak, kimler gidecek?

Kadrosunda yeni bir yapılanmaya gitmesi beklenen Fenerbahçe'yi hareketli bir transfer dönemi bekliyor...

Ali Koç yönetimindeki ikinci sezonunu da büyük bir hayal kırıklığıyla tamamlayacak olan , yeni sezon öncesi idari ve teknik anlamda ciddi bir yapılanmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz sezonun son bölümlerinde göreve getirilen Ersun Yanal ile sezona başlayan sarı-lacivertli ekip, ligin ilk yarısını lider 'un 6 puan gerisinde 4. sırada tamamlasa da, şampiyonluk için umutlar yüksekti.

Ligin ikinci yarısına da iki galibiyetle başlayan Fenerbahçe, 19. hafta itibarıyla ciddi bir düşüşe geçti. Sırasıyla , , Ankaragücü karşısında yaşanan puan kayıpları sonrası sezonun kırılma noktası Kadıköy'de 'a karşı alınan 3-1'lik yenilgi oldu.

Daha fazla takım

Ersun Yanal'ın görevinden istifa etmesi sonrasında geçici teknik direktörlük görevine Zeki Murat Göle getirilirken, araya giren pandemi dönemiyle teknik direktör arayışları da sekteye uğradı ve sarı-lacivertli yönetim sezonu altyapı organizasyonu için göreve getirilen Tahir Karapınar ile sezonu tamamlama kararı aldı.

Sezon boyunca yaşanan sakatlıklarla birlikte kadro yapılanmasındaki sıkıntının bedelini ağır ödeyen Fenerbahçe, kalan haftalarda da üst sıralardaki rakiplerinin yaşadığı puan kayıplarından doğan fırsatı iyi kullanamadı ve bu sezon da ciddi bir başarısızlıkla noktalandı.

Sportif direktörlük görevine futbolculuk kariyerini noktalayacak olan Emre Belözoğlu'nun geçeceği sarı-lacivertli kulüpte yeni teknik direktör kararı ise halen açıklanmış değil.

Sezonun sona ermesiyle birlikte teknik direktör konusunun netliğe kavuşturulması beklenirken, hemen sonrasında ise gözler transfer dönemine çevrilecek.

Kulübün içinde bulunduğu mali durum, Finansal Fair-Play kısıtlamaları ve TFF'nin belirleyeceği harcama limitleri nedeniyle transfer döneminde hamle şansı yine kısıtlı olacak ancak kadroda ciddi değişimler yapılması gerektiği de aşikar.

Peki kimler kalacak, kimler gidecek? İşte kadronun durumuna genel bir bakış...

Dokunulmazlar

Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunda takımdan ayrılma ihtimali olmayan isim bir hayli az diyebiliriz.

Yabancı kısıtlaması nedeniyle yerli oyunculardan Bayındır ve Serdar Aziz'i bu isimlerin başında sayabiliriz.

İki yıllık daha sözleşmesi bulunan Deniz Türüç'ün de her ne kadar bu sezon istikrarsız denebilecek bir form grafiği çizse de takımdan ayrılması pek mümkün görünmüyor.

Bir yıllık daha kiralık olarak sözleşmesi süren Garry Rodrigues de kanat oyuncusu rotasyonunun hayli kısıtlığı olduğu kadroda gözden çıkarılmayacaktır.

Sezonun ikinci yarısında düzenli olarak şans bulmaya başlayan ve bu şansı iyi değerlendiren Ferdi Kadıoğlu için de kötü geçen sezon sonrasında iyi bir teklif gelmesi düşük bir ihtimal. Bu nedenle 20 yaşındaki oyuncuyu da bu isimlerin arasında sayabiliriz.

Belirsizler

Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyan oyuncular ise bir hayli fazla. Yönetimin transfer için kaynak arayışında olması, bu sezon takımın vazgeçilmez isimlerinden bazılarıyla uygun teklif gelmesi halinde yolların ayrılması anlamına gelebilir.

Vedat Muriqi'in son haftalarda düşen performansı kafalarda soru işareti yaratırken, sarı-lacivertli yönetimin iyi bir teklif gelmesi halinde golcü oyuncuyla yollarını ayırması sürpriz olmayacak.

Luiz Gustavo, Tolgay Arslan, Ozan Tufan ve Jailson için de benzer durumun söz konusu olduğu sıkça konuşuluyor.

Gözden çıkarılanlar

Fenerbahçe'nin gelecek sezonki kadrosunda yer alması düşük ihtimal olan isimlerin başında Alper Potuk, Miha Zajc ve Mevlüt Erdinç geliyor.

Kasım ayında iki yıllık sözleşme imzalanan Nabil Dirar'ın da son haftalardaki kötü performansı nedeniyle gözden çıkarıldığı gelen haberler arasında.

Sözleşmesi bitenler

Takımda sözleşmesi sona erecek oyuncular arasında durumu en çok merak edilen isim Hasan Ali Kaldırım. Sezon genelinde istikarsız bir performans sergileyen ancak son haftalara biraz da olsa toparlanan deneyimli oyuncunun yıllık ücretinde indirim yapması halinde takımda kalması söz konusu. Ancak sol bek için düşünülen isimlerle anlaşma sağlanırsa Hasan Ali ile yolların ayrılması sürpriz olmayacak.

Sözleşmesi sona erecek oyunculardan Mehmet Ekici ile yolların kesin olarak ayrılması beklenirken, Tolga Ciğerci'nin durumu ise belirsizliğini koruyor.

Kiralık sözleşmesi sona erecek olan Simon Falette'in durumu da netlik kazanmış değil. 28 yaşındaki oyuncu stoper rotasyonunu sağlama amacıyla bir yıllığına daha kiralanabilir.

Genç oyuncular

Fenerbahçe'de sezonun son bölümlerinde şans bulmaya başlayan 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz genç isimler arasında en çok gelecek vadeden ve transferinden ciddi kaynak beklenen oyuncusu. 2021'de bitecek olan sözleşmesinin yenilenmesi için ailesiyle görüşmelerin sürdüğü biliniyor. Eğer sözleşmesi uzatılır ve takımda kalırsa gelecek sezon mutlaka daha fazla şans bulacaktır.

Sezon başında İstanbulspor'a kiralanan ancak Ocak ayında takıma geri dönen 18 yaşındaki Allahyar Sayyadmanesh'in de gelecek sezon forvet rotasyonunda yer alması bekleniyor.

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Altyapıdan gelen savunma oyuncuları Cenk Alptekin'in ekiplerinin radarında olduğu konuşuluyor. Sezonun son bölümlerinde stoper sorunu yaşanmasına rağmen şans verilmeyen 19 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor diyebiliriz.

Bu sezon Ziraat Kupası'nda oynanan 3 maçta forma şansı bulan orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'nın ise altyapıdan gelmesi nedeniyle takımda tutulması bekleniyor.