Fenerbahçe için Fatih Kuruçuk iddiası

Fatih Karagümrük’ün genç stoperi Fatih Kuruçuk (sağda), gösterdiği performansla Süper Lig kulüplerinin radarına girdi.

TFF 2. Lig’de play-off şampiyonu olarak ’e yükselen Fatih Karagümrük’ün savunma oyuncusu Fatih Kuruçuk, Süper Lig kulüplerinin dikkatini çekti.

TRT Spor'un haberine göre , Güçlü fiziği ve hava toplarındaki üstünlüğü ile öne çıkan 21 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak istiyor. Fatih'i Fenerbahçe'nin yanı sıra başka Süper Lig kulüplerinin de takip ettiği konuşuluyor.

Fatih Kuruçuk kimdir?

1.90m boyundaki Fatih Kuruçuk futbola Bucaspor altyapısında başladı.

Buradan altyapısına geçen ve daha sonra TFF 2. Lig ekibi Fethiyespor’a kiralanan Fatih, 2017 yazında ise bedelsiz olarak Fatih Karagümrük’e imza attı.

Geçen sezon Fatih Karagümrük’te Şenol Can, Yiğitcan Erdoğan ve Yiğit İncedemir gibi Süper Lig geçmişi olan futbolcuların arasından sıyrılarak formayı sırtına geçiren Fatih, takımının bir üst lige yükselmesinde büyük pay sahibi oldu.

Haberin devamı aşağıda

Geçtiğimiz sezon 26 resmi maçta forma giyen Fatih, 1 kez de rakip ağları sarstı.

Genç futbolcunun başarısı Milli Takım yetkilierinin de gözünden kaçmadı.

Fatih, Ümit Milli Takımı’nın Kosova ile yaptığı maçın kadrosunda kendisine yer buldu.