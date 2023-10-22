Fenerbahçe, Hatayspor maçına Süper Lig tarihine geçmek için çıkıyor

- Fenerbahçe yeni döneme oldukça iyi bir başlangıç yaptı
- Bu sezon hiç mağlubiyet almadılar
- Hatayspor maçında Süper Lig rekoru kırabilirler
NE OLDU? 2023/24 sezonuna İsmail Kartal yönetiminde başlayan Fenerbahçe hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de yoluna yenilgisiz devam ediyor. Süper Lig'in 9. haftasında Volkan Demirel'in ekibi Hatayspor'u konuk edecek olan sarı-lacivertliler tarihe geçmeye hazırlanıyor.
FENERBAHÇE NE REKORU KIRACAK? Sarı-lacivertliler, 2023/24 sezonunda ligde çıktığı 8 maçı da galibiyetle tamamladı. Fenerbahçe, Hatayspor maçını kazanırsa Süper Lig tarihinde bir sezonun ilk 9 maçını kazanan ilk takım olacak.
DAHA FAZLASI: Fenerbahçe, Süper Lig'deki son dört maçında kalesinde gol görmedi. Bunun yanı sıra Avrupa'da çıktığı 8 maçtan da galibiyetle ayrıldı.
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