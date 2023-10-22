Fenerbahçe, Hatayspor maçına Süper Lig tarihine geçmek için çıkıyor

Fenerbahçe, Hatayspor maçından galibiyet çıkarması halinde adını Süper Lig tarihine yazdıracak.

Fenerbahçe yeni döneme oldukça iyi bir başlangıç yaptı

Bu sezon hiç mağlubiyet almadılar

Hatayspor maçında Süper Lig rekoru kırabilirler

NE OLDU? 2023/24 sezonuna İsmail Kartal yönetiminde başlayan Fenerbahçe hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de yoluna yenilgisiz devam ediyor. Süper Lig'in 9. haftasında Volkan Demirel'in ekibi Hatayspor'u konuk edecek olan sarı-lacivertliler tarihe geçmeye hazırlanıyor.

FENERBAHÇE NE REKORU KIRACAK? Sarı-lacivertliler, 2023/24 sezonunda ligde çıktığı 8 maçı da galibiyetle tamamladı. Fenerbahçe, Hatayspor maçını kazanırsa Süper Lig tarihinde bir sezonun ilk 9 maçını kazanan ilk takım olacak.

DAHA FAZLASI: Fenerbahçe, Süper Lig'deki son dört maçında kalesinde gol görmedi. Bunun yanı sıra Avrupa'da çıktığı 8 maçtan da galibiyetle ayrıldı.