Fenerbahçe, Hatayspor maçına Süper Lig tarihine geçmek için çıkıyor

İdil Erin Tetik
ismail kartal fenerbahceGetty Images
Fenerbahçe - HataysporFenerbahçeHataysporSüper Lig

Fenerbahçe, Hatayspor maçından galibiyet çıkarması halinde adını Süper Lig tarihine yazdıracak.

  • Fenerbahçe yeni döneme oldukça iyi bir başlangıç yaptı
  • Bu sezon hiç mağlubiyet almadılar
  • Hatayspor maçında Süper Lig rekoru kırabilirler

NE OLDU? 2023/24 sezonuna İsmail Kartal yönetiminde başlayan Fenerbahçe hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de yoluna yenilgisiz devam ediyor. Süper Lig'in 9. haftasında Volkan Demirel'in ekibi Hatayspor'u konuk edecek olan sarı-lacivertliler tarihe geçmeye hazırlanıyor.

FENERBAHÇE NE REKORU KIRACAK? Sarı-lacivertliler, 2023/24 sezonunda ligde çıktığı 8 maçı da galibiyetle tamamladı. Fenerbahçe, Hatayspor maçını kazanırsa Süper Lig tarihinde bir sezonun ilk 9 maçını kazanan ilk takım olacak.

DAHA FAZLASI: Fenerbahçe, Süper Lig'deki son dört maçında kalesinde gol görmedi. Bunun yanı sıra Avrupa'da çıktığı 8 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

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