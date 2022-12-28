Fenerbahçe, Hatayspor karşısında ilkleri yaşadığı bir geceyi geride bıraktı

Jorge Jesus'un öğrencileri, Dünya Kupası arasının ardından kötü esen rüzgarı tersine çevirirken Hatayspor karşısında ilkleri yaşadı.

Fenerbahçe, Trabzonspor'a kaybetmişti

Hatayspor maçından 4 gollü galibiyet çıkardı

Liderlik koltuğunu kimseye vermeye niyetleri yok

NE OLDU? Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Hatayspor'u 4-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, Joshua King, Batshuayi, Serdar Dursun ve Gustavo Henrique'nin golleriyle zaferi yakalarken Trabzonspor mağlubiyetini de unutturdu.

FENERBAHÇE NE BAŞARDI? OPTA'nın istatistiklerine göre, Bu sezon bir Süper Lig maçında en fazla isabetli şut çeken takım olan Fenerbahçe, (15 vs Hatayspor), aynı zamanda 2014/15 sezonundan bu yana en yüksek sayıya ulaştığı karşılaşmayı oynadı.

Bu sezon Süper Lig'de rakip filelere 40 gol gönderen Sarı-lacivertliler, ilk 15 maçlar itibarıyla lig tarihinde daha yüksek bir sayıya sadece 1959/60 sezonunda ulaştı (43 gol).

Ayrıca İlk 45 dakikada Hatayspor kalesine dokuz isabetli şut gönderen Fenerbahçe, bu sezon bir Süper Lig maçının ilk yarısında en yüksek sayıya ulaşan takım oldu.

Bu sezon sekiz Süper Lig maçının ilk yarısında 2+ gol atan Jorge Jesus'un öğrencileri, bir sezonda daha yüksek bir sayıya en son 2010/11'de ulaştı (14 maç).

Ferdi Kadıoğlu bu sezon en fazla çalım attığı Süper Lig maçını Hatayspor'a karşı oynadı.

İSTATİSTİKLER:

SIRADA NE VAR? Fenerbahçe, Hatayspor galibiyetinin ardından 3 Ocak'ta Antalyaspor deplasmanına gidecek. 8 Ocak'ta ise Jorge Jesus'un öğrencilerini Galatasaray derbisi bekliyor.