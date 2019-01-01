Slimani'nin yerine Ayew
Fenerbahçe'de Islam Slimani'yle ilgili nihai karar verildi.
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Sezon başında Leicester City'den kiralanan Slimani, bu sezon forma giydiği 15 Süper Lig maçında sadece 1 gol atabildi.
Sabah'ın haberine göre, son olarak Atiker Konyaspor maçındaki performansıyla eleştiri toplayan Slimani, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın sabrını taşırmış durumda.
Yanal, Roberto Soldado'nun yokluğunda bile Slimani'ye görev vermeyi düşünmüyor. İspanyol oyuncunun Avrupa Ligi kadrosunda yer almaması nedeniyle, Zenit deplasmanında Ayew'in ileri uçta görev alması bekleniyor. Antrenmanlarda Ayew'i as kadroda oynatan Yanal, mecbur kalmadıkça Slimani'ye görev vermeyecek.
Genellikle sol açıkta forma giyen Andre Ayew, bu sezon çıktığı 20 lig maçında 5 gol attı, 1 asist yaptı.