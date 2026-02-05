Fenerbahçe golcü transferine son noktayı koydu! Yeni yıldız İngiltere'den

Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldız orta saha oyuncusu N'Golo Kante'nin transferinin ardından tüm odağını golcü transferine çevirdi. Sarı-Lacivertli ekip, İngiliz ekibi Sunderland'in golcüsünü listenin başına aldı.

Ne oldu?

Sabah'ın haberine göre; piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Brobbey için Sunderland'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifini sunan Fenerbahçe'nin oyuncuyla anlaştığı kaydedildi. Ek olarak Fenerbahçe'nin forvet transferi için yabancı oyuncularından biriyle yollarını ayırması gerektiği ifade edildi.

Performansı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sunderland forması giyen Hollandalı oyuncu, bu sezon toplamda 21 müsabakaya çıktı. 24 yaşındaki forvet, oynadığı karşılaşmalarda 6 gol atarken takımına 1 gollük asist katkısında bulundu.