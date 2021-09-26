Fenerbahçe gol beklentisinde zirve yaptı

Sarı lacivertliler, Hatayspor karşısında bu sezon Süper Lig'deki en üretken maçını oynadı.

Hafta içi Giresunspor'u mağlup ederek galibiyet hasretine son veren Fenerbahçe, Hatayspor engelini de 2-1'lik skorla aşarak tırmanışını sürdürdü. Vitor Pereira'nın öğrencileri, bunu yaparken harika bir hücum performansı ortaya koydu.

Hatayspor karşısında 3.38 gol beklentisi (xG) ile oynayan ve altı net gol pozisyonu yakalayan Fenerbahçe, iki kategoride de bu sezon ligdeki en yüksek sayısına ulaştı.

1 - Fenerbahçe, bu sezon en fazla gol beklentisi (3.38 xG) ve net gol pozisyonu (6) ürettiği Süper Lig maçını Hatayspor karşısında oynadı. Aktif. pic.twitter.com/1RLeKSppEc — OptaCan (@OptaCan) September 26, 2021

Topu rakibe bıraktı

Fenerbahçe'nin bu maça kadar çıktığı altı mücadeledeki xG ortalaması 1.55'ti. Sarı lacivertliler evinde 1.62, deplasmanda ise 1.46 gol beklentisi tutturmuştu.

Hatayspor karşısında 15 şut deneyen Fenerbahçe, bu şutların altısında isabet buldu. İkisi isabetli olmak üzere dört şut atan Enner Valencia, her iki alanda da takımın lideriydi.

Fenerbahçe'nin bu kadar etkili bir hücum performansını topla fazla oynamadan gerçekleştirmesi de dikkat çekiciydi. Maçı %34 topa sahip olma oranıyla tamamlayan Fenerbahçe, 277 pas yaptı. Rakibi Hatayspor ise maçı 523 pasla bitirdi.

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