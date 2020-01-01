Fenerbahçe, Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i transfer etti

Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirdi.

, Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i transfer ettiğini resmen duyurdu.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, genç değerlere yatırım yapma hedefi çerçevesinde Gölcükspor’da forma giyen ve birçok Süper Lig ekibinin de hedefinde olan İsmail Yüksek’in transferiyle ilgili hem kulübü hem de kendisiyle anlaşmaya varmıştır.

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21 yaşındaki futbolcuyu 2020-21 sezonundan itibaren Fenerbahçe'mize bağlayacak olan sözleşme 5 sezonluk olarak imzalanmıştır.

Futbolcumuza şimdiden Kulübümüze hoş geldin diyor ve çubuklu forma altında nice başarılar diliyoruz."

Bu sezon Gölcükspor formasıyla TFF 3. Lig 3. Grup'ta 27 maça çıkan İsmail, 8 gollük bir performans sergiledi. 21 yaşındaki futbolcu, orta sahada oynuyor.