Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe, Ryan Kent'i kadrosuna katmaya çok yakın...

Bu sezon Süper Lig'deki şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, İskoç ekibi Glasgow Rangers'ın formasını giyen İngiliz futbolcu Ryan Kent ile anlaşma sağladı.

Rangers ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kent, çok büyük bir aksilik olmazsa önümüzdeki sezon sarı-lacivertli formayı giyecek.

Ne söylendi?

The Sun'da yer alan habere göre, Fenerbahçe Rangers'ın yıldızıyla prensip anlaşmasına vardı.

Sarı-lacivertli ekibin talip olduğu yıldız oyuncuyu, Premier Lig ekipleri de kadrosuna katmak için çalışma yapıyor.

Özellikle Burnley, Ryan Kent'i ciddi bir şekilde istiyor ve oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.

Bu kapsamda, Fenerbahçe'nin 4 yıllık sözleşme teklif ettiği İngiliz oyuncuya Burnley de 4 senelik kontrat sundu.

Ryan Kent'in Rangers'ta haftada 52 bin Sterlin kazandığı aktarılırken İngiliz yıldızın maaşı yılda 2.5 milyon Sterlin'i buluyor.

The Sun; Fenerbahçe'nin Ryan Kent'e, Rangers'ta kazandığının iki katını teklif ettiğini vurgularken bu bedel yaklaşık 5.8 milyon Euro yapıyor.

Eğer Fenerbahçe, İngiliz oyuncuyu kadrosuna katarsa tarihinde en fazla maaş ödeyeceği oyuncu Ryan Kent olacak.

Rangers Teknik Direktörü Michael Beale, sözleşmeleri bitecek olan Alfredo Morelos ve Allan McGregor ile yollarını ayıracaklarını söylerken Ryan Kent hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

26 yaşındaki oyuncunun sezon bittikten sonra Premier Lig veya Türkiye'ye transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Kariyerinde Freiburg ve Liverpool gibi takımların da formasını giyen Kent, bu sezon Rangers formasıyla şu ana kadar 44 maça çıkarken 3 gol atıp 10 asist yaptı.