Fenerbahçe, Garry Rodrigues'i bitirmeye yakın

Fenerbahçe yönetimi, Suudi Arabistan'ın Al İttihad takımında forma giyen Garry Rodrigues'e sarı lacivertli formayı giydirmek üzere.

Transfer çalışmalarının sürdüğü 'de gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı lacivertliler, yakın zamana kadar ezeli rakibi 'ın formasını giyen Garry Rodrigues ve kulübü Al İttihad ile anlaşmaya çok yakın.

Fanatik'te yer alan habere göre Al İttihad'da teknik direktör Slaven Bilic'in ayrılmasıyla sıkıntılı bir süreç yaşayan Rodrigues, yeni teknik direktör Jose Luis Sierra'a tarafından gözden çıkarıldı.

Kariyerinde yeniden çıkış yakalamak isteyen 28 yaşındaki futbolcu takımdan ayrılmaya sıcak bakarken Fenerbahçe'nin 1+1 yıllık kiralama teklifiyle ekibinin kapısını çaldığı belirtiliyor. Fenerbahçe yönetiminin, maaşında önemli bir indirime gitmeye razı olan yıldız futbolcunun transferini bitirmeye çok yaklaştığı da gelen bilgiler arasında.

Garry Rodrigues, Ocak 2019'da transfer olduğu Al İttihad'da toplam 9 karşılaşmada görev aldı ve 1 gol kaydetti.