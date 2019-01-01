Fenerbahçe Galatasaray'a Kadıköy'de ne zamandır yenilmiyor?
Fenerbahçe Stadı'nın yeniden hizmete girdiği 1982'den itibaren taraflar Kadıköy'de 56 maç yaptı.
Geride kalan karşılaşmalarda ev sahibi Fenerbahçe 29, konuk Galatasaray 9 galibiyet aldı, 18 maçta eşitlik bozulmadı.
İki takım arasında yeni adıyla Ülker Stadı'nda yapılan 36 lig maçından 23'ünü Fenerbahçe, 5'ini Galatasaray kazandı, 8 derbi de berabere sonuçlandı.
Kadıköy'deki lig maçlarında Fenerbahçe 73, Galatasaray ise 33 gol attı.
Fenerbahçe evinde Galatasaray'a en son ne zaman yenildi?
Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 22 Aralık 1999'da 2-1'lik sonuçla alan sarı-kırmızılı takım, aradan geçen 19 yılı aşkın sürede rakibini deplasmanda yenmeyi başaramadı.
Galatasaray, 1999'daki galibiyetten sonra sarı-lacivertli ekiple Kadıköy'de 23 kez karşılaştı.
Sarı-kırmızılı takım, 3'ü Türkiye Kupası, 20’si de lig olmak üzere Kadıköy'de çıktığı 23 resmi müsabakada 15 kez yenildi, 8 kez de berabere kaldı.