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Fenerbahçe Galatasaray'a Kadıköy'de ne zamandır yenilmiyor?

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Fenerbahçe Kadıköy’de Galatasaray’a en son ne zaman yenildi? Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda ne zamandır yenemiyor? İşte yanıtı...

Fenerbahçe Stadı'nın yeniden hizmete girdiği 1982'den itibaren taraflar Kadıköy'de 56 maç yaptı. 

Geride kalan karşılaşmalarda ev sahibi Fenerbahçe 29, konuk Galatasaray 9 galibiyet aldı, 18 maçta eşitlik bozulmadı.

İki takım arasında yeni adıyla Ülker Stadı'nda yapılan 36 lig maçından 23'ünü Fenerbahçe, 5'ini Galatasaray kazandı, 8 derbi de berabere sonuçlandı.

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Kadıköy'deki lig maçlarında Fenerbahçe 73, Galatasaray ise 33 gol attı.

Fenerbahçe evinde Galatasaray'a en son ne zaman yenildi?

Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 22 Aralık 1999'da 2-1'lik sonuçla alan sarı-kırmızılı takım, aradan geçen 19 yılı aşkın sürede rakibini deplasmanda yenmeyi başaramadı.

Galatasaray, 1999'daki galibiyetten sonra sarı-lacivertli ekiple Kadıköy'de 23 kez karşılaştı. 

Sarı-kırmızılı takım, 3'ü Türkiye Kupası, 20’si de lig olmak üzere Kadıköy'de çıktığı 23 resmi müsabakada 15 kez yenildi, 8 kez de berabere kaldı.

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