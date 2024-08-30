Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki kura çekiminin ardından Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi 2024-2025 sezonu lig aşaması kura çekimi, Monaco'da Grimaldi Forum'da gerçekleşti. Fenerbahçe, Avrupa Ligi kura çekiminde 2. torbada yer aldı. Galatasaray, 3. torbada yer alırken Beşiktaş kura çekimine 4. torbadan katıldı.

Yeni formatla değişen Avrupa Ligi'nde takımlar, klasik grup formatı yerine 36'şar ekiple ilk kez mücadele edecek. Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8'er rakiple karşılaşacak.

Süper Lig'den Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri de belli oldu. Türk takımlarının rakipleri hakkında bilmeniz gereken her şeye GOAL Türkiye ile birlikte bakalım.

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Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakipleri kimler?

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakipleri şu şekilde:

Slavia Prag (Deplasman)

Manchester United (İstanbul)

AZ Alkmaar (Deplasman)

Union SG (İstanbul)

Midtjylland (Deplasman)

Athletic Club (İstanbul)

Twente (Deplasman)

Lyon (İstanbul)

Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakipleri kimler?

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakipleri şu şekilde:

Tottenham (İstanbul)

Ajax (Deplasman)

PAOK (İstanbul)

AZ Alkmaar (Deplasman)

Elfsborg (İstanbul)

RFS (Deplasman)

Dinamo Kiev (İstanbul)

Malmö (Deplasman)

Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakipleri kimler?

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakipleri şu şekilde:

Frankfurt (İstanbul)

Ajax (Deplesman)

Maccabi Tel Aviv (İstanbul)

Lyon (Deplasman)

Malmö (İstanbul)

Bodo Glimt (Deplasman)

Athletic Club (İstanbul)

Twente (Deplasman)

İlk maçların 25-26 Eylül'de oynanacağı Avrupa Ligi'nin final karşılaşması, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak.