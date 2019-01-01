Mehmet Ekici, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi Mehmet Ekici, cezalı duruma düştü.

'in 27. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda 1-1 berabere kalan , kritik derbisinden önce önemli bir kayıp verdi.

Karşılaşmanın 90. dakikasında Miha Zajc'ın yerde kalmasıyla, Ankaragücü oyuncusu Canteros'un oyuna devam ederek atağını sürdürmesi, Fenerbahçeli futbolcuların tepkisine yol açtı. Zajc ve Canteros ile başlayan gerginliğe iki takım futbolcuları ve teknik heyeti de dahil oldu. Daha sonra Mehmet Ekici ile Canteros arasında itişme yaşandı. İki oyuncu da VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Sarı-kırmızılı takımın Evkur ile hafta arasında Ziraat TürkiyeKupası'nda oynadığı maçta kırmızı kart gören Christian Luyindama da Fenerbahçe ile oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.

Sarı-lacivertli takım, gelecek hafta kendi sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Bu zorlu derbi öncesinde kırmızı kart gören Mehmet Ekici, derbide forma giyemeyecek.