Fenerbahçe - Galatasaray: Maçı nereden izleyebilirim, TV yayını, canlı yayın ve tüm detaylar

Süper Lig'in 14. haftası, şampiyonluk yarışı veren iki rakibin derbisine sahne oluyor. 13 haftada topladığı 32 puanla ligin zirvesinde yer alan Galatasaray, bir puan geriden kendisini takip eden Fenerbahçe'ye Kadıköy'de konuk olacak.

Galatasaray'ı konuk ettiği son sekiz Süper Lig maçındaki tek galibiyetini Nisan 2022'de alan Fenerbahçe, evinde sarı-kırmızılılara karşı uzun süre sonra galip gelmek istiyor.

Bu sezona üst üste dördüncü şampiyonluk hedefi ile başlayan Galatasaray ise bir puan geriden kendisini takip eden Fenerbahçe'yi evinde devirerek puan farkını açmak istiyor.

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasındaki mücadele, 1 Aralık 2025 Pazartesi akşamı oynanacak. Chobani Stadı’nda oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray maçı, Türkiye'de beIN Sports 1 ekranın canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe - Galatasaray mücadelesi Türkiye’de beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçı dijital ortamdan izlemek isteyen futbolseverler, beIN Connect veya TOD üzerinden karşılaşmayı canlı takip edebilecek. Karşılaşma yalnızca beIN’in yayın hakları kapsamında gösterileceğinden, legal platformlar üzerinden izlenmesi gerekiyor.

Fenerbahçe vs Galatasaray başlama saati

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Chobani Stadı'nda karşı karşıya geleceği maç 1 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

Takım haberleri ve kadro

Fenerbahçe takım haberleri

Fenerbahçe, Avrupa'da Ferencvaros maçına bir hayli eksikle çıkacak. Tedavileri süren Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski mücadelede forma giyemeyecek. Kart cezalıları Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Fred’in yanı sıra kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci de karşılaşmada görev yapamayacak. Benzer eksiklikler derbide de yaşanabilir.

Domenico Tedesco'nun ilk Süper Lig maçına çıktığı Eylül 2025'ten bu yana en fazla galibiyet alan (7) ve puan toplayan (24) takım Fenerbahçe.

Galatasaray'ı konuk ettiği son sekiz Süper Lig maçındaki tek galibiyetini Nisan 2022'de alan Fenerbahçe (3B 4M), daha önceki 18 karşılaşmanın 14'ünden galip ayrılmıştı (4B).

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig tarihinde Şevki Şenlen, Tanju Çolak ve Saffet Sancaklı'nın ardından Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan maçlarda her iki takımın formasıyla gol atan dördüncü oyuncu olabilir.

Galatasaray takım haberleri

Galatasaray’ın karşı karşıya geleceği derbi öncesinde sarı-kırmızılı takımda birçok futbolcunun sakatlıkları bulunuyor. Şampiyonlar Ligi’nde son oynanan Union SG maçında Victor Osimhen, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Wilfried Singo, Kaan Ayhan, Yunus Akgün ve Berkan Kutlu sakatlıkları nedeniyle formalarından uzak kalmıştı.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan isimlerin tedavileri devam ederken gözler Victor Osimhen’e çevrildi. Nijerya Milli Takımı’nın Kongo ile oynadığı maçta sakatlanan golcü, Gençlerbirliği ve Union SG maçlarını kaçırmıştı. Sabah'ın haberine göre, Osimhen'e yoğun bir tedavi uygulandı ve Nijeryalı golcü derbide oynayabilecek.

Deplasmanda oynadığı son Süper Lig maçında Kocaelispor'a 1-0 mağlup olan Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde üst üste iki dış saha yenilgisi almadı (61 maç).

Fenerbahçe'ye konuk olduğu son altı Süper Lig maçının dördünü kazanan Galatasaray (1B 1M), daha önceki 36 ziyaretinde aldığı galibiyet sayısını eşitleyebilir (5G 9B 22M). Süper Lig'de çıktığı son üç maçta birer golde pay sahibi olan İlkay Gündoğan (2 gol & 1 asist), en üst lig kariyerinin en uzun serisini yakalamak için sahaya çıkacak.

Form

Bu sezon Süper Lig'de hiç mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe son olarak Rizespor'u deplasmanda 5-2 yenmişti. Sarı-lacivertliler, Galatasaray karşısında da 3 puan alarak namağlup unvanını sürdürmek istiyor.

Bu sezon Süper Lig'de tek mağlubiyetini 9 Kasım'da Kocaelispor karşısında alan Galatasaray ise son olarak Gençlerbirliği maçından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Aralarındaki Maçlar

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 137'nci kez karşı karşıya gelecek. Bu rekabet tarihinde alınan galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin 53-38 üstünlüğü bulunuyor (45B). Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği son 5 maç, sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu maçların 3'ünü Galatasaray kazanıp biri berabere biterken Fenerbahçe tek maçta galip gelebildi.

Puan Durumu

Galatasaray, 13 haftada topladığı 32 puanla Süper Lig'in zirvesinde yer alırken Fenerbahçe hanesindeki 31 puanla lig tablosunun ikinci sırasında yer alıyor.

