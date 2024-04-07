29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da çıkan kriz nedeniyle ertelenen Süper Kupa maçı, bu akşam oynanacak. Ancak bu derbi, tarihin en ilginç maçı olabilir.

Türkiye'de gözler, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa karşılaşmasına çevrilmiş durumda.

Bu, olağandışı bir Süper Kupa olacak çünkü Fenerbahçe, maça A Takımı ile çıkmayıp U19 Takımı ile çıkacak.

Fenerbahçe'nin bu sebeplerinin nedenlerin haberimizin altında yazıyor. Ancak biz önce, 2023 yılında oynanması gereken Süper Kupa'nın neden bugüne ertelendiğine değinelim...

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Suudi Arabistan'da oynanması gereken maç neden ertelendi?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında aralık ayında Riyad'da 29 Aralık akşamı saat 20:45'te oynanması planlanan 2023 Turkcell Süper Kupa maçı, müsabaka öncesi yaşanan kriz nedeniyle iptal edilmişti.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maça Atatürk tişörtü ve pankartıyla çıkmasına izin verilmemesi sonrası takımlar sahaya çıkmayı reddetti.

Daha sonra Süper Kupa maçı, 7 Nisan 2024 saat 21.30'a ertelenmişti.

Fenerbahçe, Süper Kupa maçına neden U-19 Takımı ile çıkacak?

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçına U19 Takımı ile çıkacağını geçtiğimiz günlerde duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, gelecek iki sezon boyunca Türkiye Kupası'na katılmama ve Süper Kupa maçına 19 yaş altı takımıyla çıkma kararı aldıklarını açıkladı.

Ülker Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bilecik, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) 7 Nisan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçının ileri bir tarihe ertelenip karşılaşmanın yabancı bir hakemle yönetilmesi için ıslak imzalı başvuruda bulunduklarını belirtti.

Şanlıurfa'da oynanması planlanan mücadeleye 19 yaş altı takımıyla çıkma kararı aldıklarını dile getiren Bilecik, şöyle devam etti:

"Bütün hazırlığımızı 19 yaş altı takımımızla Urfa'ya gitme şeklinde yaptık. Taraftarlarımız maçın skorunu düşünüyor. Son derece iyi bir akılla Urfa'ya gidiyoruz. Sizleri kötü hissettirecek, sıkıntıya sokacak bir noktada olmayacaksınız. Taraftarlarımızın da maça gitme organizasyonu yapmasına gerek duymuyoruz. Urfa kentine de bir söz verelim, uygun bir tarihte Fenerbahçe A takımını Urfa'ya götürerek, takımımızı Urfa'daki kardeşlerimize izlettireceğiz."

19 yaş altı takımıyla sahaya çıkma kararı aldıklarını ve bu konuda gerekli bütün organizasyon ve planlamayı yaptıklarını aktaran Bilecik, şunları kaydetti:

"Taraftarlarımız müsterih olsun. 19 yaş altı takımımızdaki bütün evlatlarımız bunu çok büyük bir fırsat olarak görecek. Tekrar söylüyorum, taraftarlarımız herhangi bir seyahat planı yapmasınlar. Tabii ki maça gitmek isteyen gidebilir. Biz 'Taraftar gitmesin.' diyerek, A takımımızın Urfa'ya gitmeyeceğini ve 90 dakikalık bir maç olmayacağını net şekilde ifade ediyoruz. Tabii ki Urfa'nın coğrafi alanları, mutfak kültürü taraftarlarımız için cazip. Orada bir futbol maçını yeteri kadar izleme ihtimalleri olmayacağını düşünerek bunları söyledik."

Türkiye Kupası'na katılmama konusunda karar aldıklarını da açıklayan Bilecik, "Önümüzdeki sezondan itibaren 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmama şeklinde bir kararımız var. Bayramdan hemen sonra TFF'ye gerekli olan bütün başvuruları yapacağız. Türkiye Kupası'na önümüzdeki 2 sezon katılmama kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Yurt dışında futbol faaliyetlerini gerçekleştirmek için yönetim kurulundan profesyonel bir ekibin görevlendirildiğini de ifade eden Bilecik, şöyle konuştu:

"Biz yurt dışında, Avrupa ülkelerinden birisinde Fenerbahçe'nin faaliyetlerinin dışında, futbolu ön plana koyacağımız bir yapılanmaya bayram sonrasında başlayacağız. Futbolda öne çıkmış ülkeler var. Bu ülkeler dahil olmak üzere hızlı şekilde bu çalışmayı masaya koyacağız."

Süper Kupa maçı oynanacak mı?

GOAL Türkiye'nin edindiği bilgiye göre Fenerbahçe, 9 futbolcudan oluşan oyuncu kadrosunu maça 3 saat kala bildirecek.

Karşılaşma başladıktan sonra üç Fenerbahçeli oyuncu sakatlık gerekçesiyle kenara gelecek. Sahada 6 oyuncu kaldığı için maç tatil edilecek.

Fenerbahçe'de teknik direktör olarak İsmail Kartal değil, Zeki Murat Göle görev yapacak. Şanlıurfa'ya as takımı ile giden Galatasaray ise maça ideal kadrosu ile çıkacak.

Bu yaşananların ardından Galatasaray, maçı hükmen kazanmış olacak. Ancak resmî duyuru daha sonra yapılacağı için kupa töreni düzenlenmeyecek.

Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı hangi kanalda?

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Kupa maçında yarın akşam Şanlıurfa'da karşı karşıya gelecek.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak maç saat 21.30'da başlayacak.

Hakem Volkan Bayarslan'ın yöneteceği maç ATV'den canlı olarak yayınlanacak.