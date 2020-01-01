Fenerbahçe Futbol Takımı, Covid-19 testinden geçti

Süper Lig geri dönüşe hazırlanırken, futbol takımları koronavirüs testlerine girmeye devam ediyor.

Futbol Takımı'nda oyunculara, teknik ekibe ve personele yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi uygulandığı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın oyuncuları, teknik ve idari heyeti ile Samandıra Can Bartu Tesisleri'mizde görev yapan personelimiz, yetkililerden alınan özel izinle bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'mizde Covid-19 PCR testinden geçmiştir. Test sonuçlarına göre haftalık antrenman programımız belirlenecektir." denildi.

Süper Lig'de koronavirüs nedeniyle askıya alınan sezonun 12 Haziran'da başlatılması planlanıyor.