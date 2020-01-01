Fenerbahçe, Filip Novak'ı renklerine bağladı
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Fenerbahçe'de transferler ardı ardına geliyor.
Gün içinde Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül ve Caner Erkin transferlerini resmen duyuran sarı-lacivertliler, Filip Novak'ı da kadrosuna kattı.
Trabzonspor ile sözleşmesi son eren 30 yaşındaki sol bek oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.
Trabzonspor'un 2017-18 sezonu arasında Midtjylland'dan transfer ettiği Novak, bordo-mavili forma altında çıktığı 89 resmi maçta 19 gole imza atarken, 10 da asist yaptı.