Fenerbahçe, Filip Novak'ı renklerine bağladı

Sarı-lacivertli kulüp, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki sol bek oyuncuyusla resmi sözleşmeyi imzaladı.

'de transferler ardı ardına geliyor.

Gün içinde Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül ve Caner Erkin transferlerini resmen duyuran sarı-lacivertliler, Filip Novak'ı da kadrosuna kattı.

ile sözleşmesi son eren 30 yaşındaki sol bek oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

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Trabzonspor'un 2017-18 sezonu arasında Midtjylland'dan transfer ettiği Novak, bordo-mavili forma altında çıktığı 89 resmi maçta 19 gole imza atarken, 10 da asist yaptı.