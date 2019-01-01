'Fener ol' kampanyasında ilk eşik geçildi

Fenerbahçe'nin 'Fener ol' kampanyasında 10 milyon TL'ye ulaşıldı.

Kulübü'nün başlattığı 'Fener ol' kampanyasına ilgi devam ediyor. Sarı-lacivertli kulübün simge isimleri, eski sporcular, sanat camiasındaki ünlü isimler gibi bir çok kişinin katılım gösterdiği kampanyada yönetimin yüzü gülüyor.

Turkcell Bipspor'un verdiği bilgiye göre Fenerbahçe, 'Fener Ol' kampanyasında henüz 24 saat geçmeden 10 milyon TL barajına ulaştı.

4 Nisan'da başlayan 'Fener ol' kampanyasında sarı-lacivertli camia 31 Mayıs'a kadar en az 380 milyon TL gelir hedefliyor.