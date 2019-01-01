'Fener ol' kampanyasında ilk eşik geçildi
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AA
Fenerbahçe Kulübü'nün başlattığı 'Fener ol' kampanyasına ilgi devam ediyor. Sarı-lacivertli kulübün simge isimleri, eski sporcular, sanat camiasındaki ünlü isimler gibi bir çok kişinin katılım gösterdiği kampanyada yönetimin yüzü gülüyor.
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Turkcell Bipspor'un verdiği bilgiye göre Fenerbahçe, 'Fener Ol' kampanyasında henüz 24 saat geçmeden 10 milyon TL barajına ulaştı.
4 Nisan'da başlayan 'Fener ol' kampanyasında sarı-lacivertli camia 31 Mayıs'a kadar en az 380 milyon TL gelir hedefliyor.