Fransız yıldız, geçmişte yaşadıkları tatsız olayın izlerini silmiş gibi görünüyor.

Mathieu Valbuena, Karim Benzema'yı 2022 Ballon d'Or'u kazanması için destekledi ve böylece, milli takımdan eski takım arkadaşına karşı kin beslemediğini de gösterdi.

Bu ikili arasında, geçmişte tatsız bir olay yaşandı. Real Madrid'in yıldızı, seks kaseti görüntüleriyle Valbuena'ya şantaj yaptı ve mahkeme tarafından suçlu bulundu.

Ancak, Fenerbahçe'nin eski yıldızının görüşlerine baktığımızda o günler geride kalmış gibi görünüyor.

2021-22 sezonunda Madrid hem La Liga hem de Şampiyonlar Ligi’ni kazandı. İspanyol ekibi için inanılmaz geçen sezonda, Benzema toplamda 44 gol attı ve kariyerindeki en iyi sezonu geçirdi.

Böylece, 34 yaşındaki oyuncunun ilk Ballon d’Or'unu kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ve Valbuena, geçmişteki yasal anlaşmazlıklarına rağmen yıldız forvetin bu bireysel ödülü hak ettiğini düşünüyor.

Ne söylendi?

Benzema, geçen yılki davada Valbuena'ya şantaj yapmaktan dolayı suçlu bulundu ve Madrid yıldızı, daha sonra ertelenmiş hapis cezası ve 75.000 Euro para cezasına çarptırıldı.

Şu anda Yunanistan'ın Olympiakos takımında oynayan Fenerbahçe’nin eski yıldızı Valbuena, Benzema'nın sahadaki başarılarını değerlendirirken kişisel problemleri bir kenara bırakıyor.

Valbuena, RMC Sport'a verdiği demeçte, "Benzema'nın, Ballon d'Or'u hak etmediğini söylemek sahtekârlık olur.

"Evet, hak ediyor. Sportif düzeyde objektif konuşabiliyorum ve bunu mutlu bir şekilde yapabilirim.

“Bu tür konuşmaları yapmak, benim için hiç sorun değil” dedi.

Valbuena seks kaseti konusunu kafasına takmıyor

Benzema, 2015 yılında Valbuena ile milli takımdayken bir seks kaseti nedeniyle takım arkadaşına şantaj yaptı.

Bunun üzerine bu olay mahkemeye taşında ve sürecin sonunda mahkeme tarafından haklı bulunan kişi Valbuena oldu.

Valbuena şimdi bu meselenin kapandığını düşünüyor ve eski takım arkadaşına karşı kötü bir his beslemediği konusunda ısrar ediyor.

"Hiç kin tutmuyorum ve her zaman söylemem gerekeni söyledim.

”Zor bir dönemdi, ama toparlanabilmek için uğraştım ve başardım. Şimdi herkes kendi yolunda ilerliyor.”

Valbuena, bu söylemleriyle haklı olmasına rağmen konuyu uzatmıyor ve kin tutmadığı için örnek bir profil olduğunu bir kez daha gösteriyor.

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