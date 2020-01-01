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Fenerbahçe en son ne zaman Türkiye Kupası’nı kazandı?

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AA
2019-20 Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe en son ne zaman zafere ulaştı?

Fenerbahçe, 2019-20 Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.

Sarı lacivertliler ilk maçı 2-1 kaybetmişti.

Fenerbahçe en son ne zaman Türkiye Kupası’nı kazandı?

Müzesinde 6 Türkiye Kupası bulunan Fenerbahçe, 1982-83 sezonunun ardından 29 yıl kupaya hasret kalmıştı.

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    Sonrasında 2011-12 sezonunda bu hasrete son veren sarı lacivertli ekip, son olarak 2012-13 sezonunda Türkiye Kupası şampiyonu oldu. O sezonki finalde Trabzonspor ile karşılaşan Fenerbahçe 1-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.

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