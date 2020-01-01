Fenerbahçe en son ne zaman Türkiye Kupası’nı kazandı?
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AA
Fenerbahçe, 2019-20 Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.
Sarı lacivertliler ilk maçı 2-1 kaybetmişti.
Fenerbahçe en son ne zaman Türkiye Kupası’nı kazandı?
Müzesinde 6 Türkiye Kupası bulunan Fenerbahçe, 1982-83 sezonunun ardından 29 yıl kupaya hasret kalmıştı.
Sonrasında 2011-12 sezonunda bu hasrete son veren sarı lacivertli ekip, son olarak 2012-13 sezonunda Türkiye Kupası şampiyonu oldu. O sezonki finalde Trabzonspor ile karşılaşan Fenerbahçe 1-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.