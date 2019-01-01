Fenerbahçe, Eljif Elmas'ın Napoli'ye transferini duyurdu

Fenerbahçe, Makedon oyuncusu Eljif Elmas'ın Napoli'ye transfer olduğunu resmi sitesinden yaptığı açıklamayla resmen duyurdu.

Yapacağı transferler için kaynak yaratmak isteyen , genç oyuncusu Eljif Elmas'ın satışını onayladı. Makedon oyuncu 'nın iddialı ekiplerinden ile sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kulübümüz, futbolcumuz Eljif Elmas’ın transferi konusunda İtalya’nın Napoli ekibi ile anlaşma sağlamıştır. Oyuncumuz İtalya'ya giderek, prosedürleri tamamladıktan sonra yeni kulübüne imza atacaktır.

Genç yaşında formamızı giyen ve Fenerbahçemizin bir taraftarı olma gururunu yaşayan, sahip olduğu potansiyel ve renklerimize duyduğu bağlılıkla armamızı başarıyla taşıyan Eljif’e tüm katkıları için teşekkür ediyor; başarılarla dolu bir gelecek diliyoruz.

Futbolcumuzun, formasını taşıyacağı yeni takımında Fenerbahçemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz.

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Yolun açık olsun Eljif Elmas."

Eljif geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasını 40 kez giyerken 4 gol atmıştı.