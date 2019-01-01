Fenerbahçe, Eljif Elmas için Napoli ile fiyatta anlaştı

Sarı lacivertliler, 16 milyon euro artı bonuslardan oluşan teklifi kabul etti. Makdeon oyuncu kısa süre içinde yeni takımına katılabilir.

'nin genç yıldız adayı Eljif Elmas'a özellikle İtalyan kulüplerinin yoğun bir ilgisi vardı.

19 yaşındaki oyuncu için ısrarlı çabalarını sürdüren , bu transferde mutlu sona yaklaşmaya çok yakın.

Sky Sports Italia'nın haberine göre sarı lacivertli kulüp Napoli'yle 16 milyon euro artı performans bonusları karşılığında anlaşma sağladı.

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Haberde Makedon oyuncunun 48 saat içinde sağlık kontrolünden geçmek üzere İtalya'ya gideceği ifade edildi.

Eljif Elmas, Makedonya A Milli Takımı ile 11 maça çıktı ve 2 gol sevinci yaşadı.