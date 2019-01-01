Fenerbahçe, Edin Dzeko ile görüşmeyi planlıyor
Roma'nın golcü futbolcusu Edin Dzeko'nun İstanbul'da Fenerbahçe ile görüşeceği iddia edildi.
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Asist Analiz'den Ahmet Ercanlar'ın haberine göre eski Fenerbahçeli basketbolcu ve aynı zamanda menajer Mirsad Türkcan, Dzeko'yu İstanbul'a Ali Koç ile görüştürmek için getirdi.
Dzeko'nun Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu
Görüşme yok, @EdDzeko sadece tatil için geldi 😉 pic.twitter.com/3dfJpeNX5W— utku cenikli (@utkucenikli) May 27, 2019
Oyuncunun menajeri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Dzeko'nun tatil için geldiğini ifade etti.
33 yaşındaki Bosnalı futbolcu, bu sezon Roma formasıyla 40 resmi maça çıkarken 14 gol atıp 11 de asist yapmayı başardı. İtalyan ekibiyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Dzeko, daha önce Manchester City ve Wolfsburg formalarını giymişti. Dzeko, City formasıyla 2 Premier Lig şampiyonluğu, Wolfsburg ile de 1 Bundesliga şampiyonluğu yaşadı.
Tecrübeli futbolcu, kaptanlığını yaptığı Bosna Hersek Milli Takımı'nın formasını 101 kez terletirken 55 de gol attı.