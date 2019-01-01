Fenerbahçe, Edin Dzeko ile görüşmeyi planlıyor

Roma'nın 33 yaşındaki golcü futbolcusu Edin Dzeko'nun, Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geleceği belirtildi.

'nın golcü futbolcusu Edin Dzeko'nun İstanbul'da ile görüşeceği iddia edildi.

>>Emre Belözoğlu ilk değil: Aynı takıma 3 kez giden futbolcular

Asist Analiz'den Ahmet Ercanlar'ın haberine göre eski Fenerbahçeli basketbolcu ve aynı zamanda menajer Mirsad Türkcan, Dzeko'yu İstanbul'a Ali Koç ile görüştürmek için getirdi.

Dzeko'nun 'ye geliş sebebi belli oldu

Oyuncunun menajeri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Dzeko'nun tatil için geldiğini ifade etti.

33 yaşındaki Bosnalı futbolcu, bu sezon Roma formasıyla 40 resmi maça çıkarken 14 gol atıp 11 de asist yapmayı başardı. İtalyan ekibiyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Dzeko, daha önce ve formalarını giymişti. Dzeko, City formasıyla 2 Premier Lig şampiyonluğu, Wolfsburg ile de 1 şampiyonluğu yaşadı.

Tecrübeli futbolcu, kaptanlığını yaptığı Bosna Hersek Milli Takımı'nın formasını 101 kez terletirken 55 de gol attı.