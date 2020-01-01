Fenerbahçe Dorukhan Toköz'ü istiyor

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dorukhan'ı Fenerbahçe ara transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor.

Yaz transfer sezonunun şampiyonu olan , yeni sezonun transfer harekatına da başladı.

Fanatik Gazetesinden Süleyman Hatısaru'nun haberine göre, sarı lacivertliler Beşiktaş'ın yıldızı Dorukhan Toköz'ü kadrosuna katmak için ara transfer döneminde teklifte bulunacak.

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Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dorukhan için siyah-beyazlılar son olarak Dorukhan'a yıllık 650 bin euro’dan maaştan 2+1 yıllık kontrat önermişti. Ancak 24 yaşındaki oyuncu bu öneriyi reddetmişti.

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Fenerbahçe, Dorukhan için daha cazip bir teklif hazırladı. Buna göre Milli yıldıza senelik 1.2 milyon euro önerileceği öğrenildi. Sözleşme süresinin de 4 yıl olması bekleniyor. Üstelik 600 bin euro da imza parası verileceği kaydedildi.

Kanarya, sezon sonunda Dorukhan Toköz’ü bedelsiz kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan Beşiktaş’ın kapısını Ocak'ta çalacak. Siyah-beyazlılar’a yapılacak teklif henüz netleşmedi ancak rakamın 1 milyon euro’dan fazla olması beklenmiyor. Eğer Beşiktaş bunu kabul etmezse, Sarı-Lacivertliler sezon sonunda yıldız futbolcuyu bedavaya kadrosuna katabilecek.