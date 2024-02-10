Fenerbahçe dört futbolcudan 100 milyon euro tarihi gelir hedefliyor

Fenerbahçe sezonu şampiyon tamamlayıp dört yıldızını satarak yaz ayında toplam 100 milyon euroluk gelir elde etmek istiyor.

Fenerbahçe tarihi gelirin peşinde

Dört futbolcuyu bu yaz satmak istiyor

Kiralık futbolculardan 20 milyon euro hedefliyor

NE OLDU? Fenerbahçe ara transfer döneminde Ferdi Kadıoğlu, Sebastian Szymanski, İsmail Yüksek ve Jayden Oosterwolde’ye gelen teklifleri reddetmişti. Sarı-lacivertlilerin bu dört isim üzerindeki planları ortaya çıktı.

BÜYÜK RESİM: Sözcü'nün haberine göre, Fenerbahçe bu sezonu şampiyon tamamlayıp Ferdi Kadıoğlu, Sebastian Szymanski, İsmail Yüksek ve Jayden Oosterwolde’den sezon sonunda 100 milyon euro'luk bonservis geliri elde etmek istiyor.

DAHA FAZLASI: Fenerbahçe, kiralık gönderdiği futbolcuları Lincoln, Miguel Crespo, Samet Akaydın, Joao Pedro ve Emir Ortakaya’nın olası satışından ise kasaya toplam 20 milyon euro koymayı hedefliyor.

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SIRADA NE VAR? Fenerbahçe bir sonraki maçını 11 Şubat'ta Alanyaspor ile oynayacak.