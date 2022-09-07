Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman, hangi kanalda yayımlanacak?

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe, 8 Eylül Perşembe günü Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını konuk edecek. Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Fenerbahçe, grubun ilk maçında karşılaşacağı Dinamo Kiev'i yenerek hem gruba galibiyetle başlamak hem de UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda yenildiği Ukrayna temsilcisinden rövanşı almak istiyor.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi, görev verilmesi halinde sarı-lacivertli formayla ilk kez mücadele edecek. Transfer döneminin sonunda sarı-lacivertli renklere katılan Batshuayi, Avrupa listesine yetiştirilmişti.
Öte yandan Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz, Dinamo Kiev maçıyla sahalara dönecek. Sezon başında Dinamo Kiev ile oynanan ilk karşılaşmada sakatlanan Serdar, yine Ukrayna temsilcisi karşısında takımına dahil olacak. Serdar'ın, müsabakaya yedek başlaması bekleniyor.
UEFA'nın açıklamasına göre, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla oynayacağı ilk karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonundan Tamas Bognar yönetecek. Bognar'ın yardımcılıklarını Balazs Buzas ile Peter Kobor yapacak.